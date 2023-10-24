В Уфе изучали искусство вязания башкирских шалей

Конкурс-фестиваль прошел при содействии Президентского фонда культурных инициатив, поддержавшего проект ММРО «Рахман» «Башкирская шаль и студенческая молодежь: возрождая традиции», разработанный учеными НИЦ Башкирского фольклора и преподавателями кафедры башкирского языка и литературы факультета башкирской филологии БГПУ им. М. Акмуллы.

Участниками фестиваля стали лучшие мастерицы Зианчуринского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан, преподаватели и студенты факультета башкирской филологии.

На открытии фестиваля участников мероприятия приветствовали директор Департамента по воспитательной работе и молодежной политике Акмуллинского университета Вильдан Исянгильдин, заведующая кафедрой башкирского языка и литературы Салима Тагирова, руководитель Научно-исследовательского центра Башкирского фольклора БГПУ имени М. Акмуллы Розалия Султангареева и мастерицы шалевязания.

В фойе шестого учебного корпуса была организована выставка башкирских шалей, где мастерицы представили свои лучшие работы.

На трех площадках прошли мастер-классы по шалевязанию. Конкурсанты учили студентов Акмуллинского университета и гостей мероприятия тонкостям данного промысла.

«Испокон веков башкирская шаль является брендом Республики Башкортостан. Современный сундук башкирской девушки должен состоять из брендовых вещей Башкортостана. Место бытования данного промысла – Зианчуринский район. В каждую работу вложена душа мастера. С 1994 года в республике проводятся мероприятия, посвященные башкирской шали. Данный фестиваль, объединяющий вуз и ремесленников, проводится впервые. Нужно отметить, что это не только желание преподавателей вуза, это потребность современного рынка», – сказала член жюри, генеральный директор предприятия «Агидель» Гузель Каримова.

«С башкирской шалью я знакома с 13 лет. Моя мама и все ее подруги вязали и меня научили. Мы вязали белые, черные, голубые шали, а также варежки, носки, кардиганы, косынки. Всем надо знать свое ремесло. Очень рада сегодняшнему мероприятию, где мы можем поделиться своим опытом и передать мастерство молодому поколению – студентам Акмуллинского университета. Отрадно, что студенты проявляют интерес к традиционному башкирскому промыслу», – отметила мастерица из Зианчуринского района Зумара Имясева.

«В детстве я видела, как бабушка вязала шаль, но со всеми тонкостями данного искусства не была знакома. Сегодня появилась уникальная возможность прикоснуться к нашим башкирским традициям. Мне было очень интересно. Мастерицы научили меня вязать шаль без узора. Здорово, что нас учат, знакомят с традиционным рукоделием наших бабушек. Я думаю, что в будущем мы тоже будем давать такие мастер-классы по народному промыслу», – сказала студентка 2 курса факультета башкирской филологии Айгиза Галиуллина.

Конкурс-фестиваль башкирской шали направлен на сохранение народных промысловых традиций, объединение деятельности мастериц во имя обучения, преемственности и развития искусства шалевязания.