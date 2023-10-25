Что делать, если вы не получили налоговое уведомление? 

Способы получения налогового уведомления. Самый удобный способ получения налоговых уведомлений — в электронном виде в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России или на портале Госуслуг.

Для получения налоговых уведомлений на портале Госуслуг, необходимо направить в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме. Сделать это можно непосредственно на портале Госуслуг в разделе «Налоговые уведомления».

В Республике Башкортостан почти 36 % уведомлений на уплату имущественных налогов за 2022 год (более 770 тысяч) направлено гражданам в электронном виде.

Налогоплательщикам, не подключенным к электронному документообороту с налоговыми органами, налоговые уведомления направляются по почте заказным письмом по адресу регистрации по месту жительства.

Случаи, в которых налоговое уведомление не направляется. Не формируются и не направляются налоговые уведомления в случае наличия у гражданина налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога. Например, если у пенсионера только одна квартира, один садовый домик, хозяйственная постройка площадью не более 50 квадратных метров и один земельный участок в шесть соток, то только за счет федеральных льгот его налоговые обязательства будут нулевыми.

Налогоплательщики, у которых общая сумма начисленных налогов не превышает 100 рублей, также не получают налоговые уведомления, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления (ст. 52 НК РФ).

Налоговое уведомление не получено. Что делать? Если налоговое уведомление не получено ни в электронном виде, ни по почте, налогоплательщик может обратиться в любой удобный офис МФЦ или налоговый орган для его получения.

Также можно подключить получение налоговых уведомлений на портале Госуслуг или доступ к Личному кабинету налогоплательщика, чтобы удобно и своевременно получать уведомления в электронном виде.

Источник: пресс-служба УФНС России по Республике Башкортостан