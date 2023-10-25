Как сельскохозяйственным потребительским кооперативам Башкортостана получить грант на развитие материально-технической базы

Условия:

– кооператив зарегистрирован на сельской территории или сельской агломерации республики;

– работает более 1 года;

– переработка и сбыт продукции формирует не менее 70 % его выручки.



Для получения гранта нужно заключить соглашение с Министерством сельского хозяйства Башкортостана и пройти конкурсный отбор.



Для участия в отборе – подать в министерство заявку и пакет документов:



выписка из ЕГРЮЛ; справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов и сборов; справка об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц; справка об отсутствии просроченной задолженности перед республиканским бюджетом; план расходов; копия декларации за предыдущий год; бизнес-план; выписка из ЕГРН; копия паспорта руководителя; копия устава СПК; выписка из расчетного счета банка для подтверждения наличия средств на реализацию проекта и иные документы.



Полный список, а также условия получения гранта – на Инвестиционном портале Республики Башкортостан: https://vk.cc/crTCFE



Заявку на участие в отборе можно подать в Министерстве сельского хозяйства республики. Справки по телефону: 8 (347) 218-05-44.



Все действующие в регионе меры поддержки бизнеса собраны на портале INVESTRB.RU при поддержке Минэкономразвития Республики Башкортостан



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