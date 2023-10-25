-2 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
25 Октября , 12:27

Как сельскохозяйственным потребительским кооперативам Башкортостана получить грант на развитие материально-технической базы

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы Башкортостана могут получить грант до 70 млн рублей на развитие материально-технической базы.

Условия:
– кооператив зарегистрирован на сельской территории или сельской агломерации республики;
– работает более 1 года;
– переработка и сбыт продукции формирует не менее 70 % его выручки.

Для получения гранта нужно заключить соглашение с Министерством сельского хозяйства Башкортостана и пройти конкурсный отбор.

Для участия в отборе – подать в министерство заявку и пакет документов:

выписка из ЕГРЮЛ; справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов и сборов; справка об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц; справка об отсутствии просроченной задолженности перед республиканским бюджетом; план расходов; копия декларации за предыдущий год; бизнес-план; выписка из ЕГРН; копия паспорта руководителя; копия устава СПК; выписка из расчетного счета банка для подтверждения наличия средств на реализацию проекта и иные документы.

 Полный список, а также условия получения гранта – на Инвестиционном портале Республики Башкортостан: https://vk.cc/crTCFE

Заявку на участие в отборе можно подать в Министерстве сельского хозяйства республики. Справки по телефону: 8 (347) 218-05-44.

 Все действующие в регионе меры поддержки бизнеса собраны на портале INVESTRB.RU при поддержке Минэкономразвития Республики Башкортостан

#Бизнес

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика