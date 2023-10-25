Жителей Башкортостана приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Памяти героев верны!»

В конкурсе могут принять участие жители страны в возрасте от 14 лет и старше. Номинации конкурса - рассказы, стихи, песни и фотографии. Заявки принимаются до 5 ноября 2023 года на электронную почту: [email protected]. Дополнительная информация о конкурсе по ссылке https://disk.yandex.ru/d/CPXfw-aun74_rA

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане Гульнур Кульсарина отметила, что вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты и патриотическое воспитание граждан – одно из ключевых направлений работы фонда. Сейчас как никогда важно поддержать наших Героев, всех тех, кто встал на защиту интересов нашей Родины.

«Жители Башкортостана уже начали подавать заявки для участия в конкурсе, и я хочу поблагодарить их за активную гражданскую позицию. Сейчас появляются талантливые творческие работы, посвященные нашим героям, теме патриотизма и это радует. Наш Башкортостан всегда славился талантливыми людьми, поэтому приглашаю всех желающих принять участие в этом конкурсе», – сообщила Гульнур Кульсарина.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане оказывает содействие в получении всех мер поддержки – медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Адрес фонда: г. Уфа, ул. Мингажева, 107, телефон: 8 (347) 268-01-02.

Источник: фонд «Защитники Отечества» Республики Башкортостан