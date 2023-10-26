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Общество
26 Октября , 17:44

Компания из Башкирии принимает участие в главной в стране выставке индустрии красоты

В эти дни в Москве представители индустрии красоты участвуют в 30-й Международной выставке парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM.

Ожидается, что ее посетят более 1180 парфюмерно-косметических компаний, представляющих регионы России и дружественные страны. Компании будут представлены региональными Центрами поддержки бизнеса и экспорта.

Центр поддержки экспорта Башкортостана представил на InterCHARM компанию «Фабрик Косметик» — одну из ведущих в Башкирии косметических компаний.

На стенде Министерства промышленности и торговли России представлены 20 молодых косметических компаний страны, среди которых поставщики инновационных технологий, сырья и уникальных концепций готовой продукции.

На выставке представлены как ингредиенты для создания косметических продуктов, так и профессиональное оборудование для косметологических клиник. В программу включили и практические конференции, которые помогут руководителям и специалистам получить новые знания, познакомиться с коллегами из других регионов и обменяться опытом.

По словам организаторов, InterCHARM позволит производителям страны усовершенствовать сбыт и улучшить снабжение. К тому же в рамках выставки производители смогут представить свои бренды широкому кругу клиентов.

Источник: «Молодёжная газета»

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