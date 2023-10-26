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Общество
26 Октября , 12:22

Участник СВО, получивший ранение, может рассчитывать на ряд выплат от государства

 Их размер может достигать нескольких миллионов рублей. Информация о положенных выплатах – ниже.

🔹 Единовременная выплата в случае получения ранения (травмы, увечья, контузии) во время прохождения военной службы – 3 000 000 ₽

На основании чего производится выплата?
- Указ Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 98
- Приказ Министра обороны РФ от 22 апреля 2022 г. № 236 

Кто выплачивает? 
Министерство обороны РФ

🔹 Единовременное пособие при увольнении в связи с признанием не годным к военной службе вследствие военной травмы - 3 131 729,56 ₽ (выплата индексируется)

На основании чего производится выплата?
 - Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. №: 306-Ф3 
- Приказ Министра обороны РФ от 6 мая 2012 г. № 1100  

Кто выплачивает?
АО «СОГАЗ»

🔹 Страховая сумма в случае установления инвалидности в период прохождения военной службы (выплаты индексируются):
Инвалидность I группы – 2 348 797,95 ₽ 
Инвалидность II группы – 1 565 864,79 ₽ 
Инвалидность III группы – 782 932,40 ₽ 

На основании чего производится выплата?
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ 
- Приказ Министра обороны РФ от 8 декабря 2022 г. № 755
 
Кто выплачивает?
АО «СОГАЗ»

🔹 Страховая сумма в случае получения увечья в период прохождения военной службы (выплаты индексируются):
Тяжелое увечье – 313 172,95 ₽ 
Легкое увечье – 78 293,23 ₽

На основании чего производится выплата?
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ 
- Приказ Министра обороны РФ от 8 декабря 2022 г. № 755 

Кто выплачивает?
АО «СОГАЗ»

Публикация подготовлена при поддержке: Министерства обороны РФ, Рабочей группы по вопросам СВО

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