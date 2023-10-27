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Общество
27 Октября , 11:23

Куда обращаться в Башкортостане, если есть проблемы со зрением

Для бесплатного обследования и лечения глазных болезней в Башкортостане нужно иметь российское гражданство и действующий полис медицинского страхования. А также – получить направление у офтальмолога в поликлинике по месту прописки.

Вот основные симптомы заболевания глаз:

– затуманивание зрения,
– радужные круги при взгляде на источник света,
– покраснения белка или век,
– любые искажения.

Если проблемы со зрением есть – не надо заниматься самолечением. Обратитесь к специалистам – к врачу по месту жительства или в Уфимский НИИ глазных болезней (если есть показания).

Адреса Уфимского НИИ глазных болезней:

– ул. Пушкина, 90,
– ул. Авроры, 14.

Центр обработки звонков:
8 (347) 286 53 03 (с 9:00 до 18:00)

Сайт: https://vk.cc/crWZSi

Как записаться к врачу онлайн – объяснили здесь

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