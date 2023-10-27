Куда обращаться в Башкортостане, если есть проблемы со зрением

Вот основные симптомы заболевания глаз:
– затуманивание зрения,
– радужные круги при взгляде на источник света,
– покраснения белка или век,
– любые искажения.
Если проблемы со зрением есть – не надо заниматься самолечением. Обратитесь к специалистам – к врачу по месту жительства или в Уфимский НИИ глазных болезней (если есть показания).
Адреса Уфимского НИИ глазных болезней:
– ул. Пушкина, 90,
– ул. Авроры, 14.
Центр обработки звонков:
8 (347) 286 53 03 (с 9:00 до 18:00)
Сайт: https://vk.cc/crWZSi
Как записаться к врачу онлайн – объяснили здесь
#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан