Куда обращаться в Башкортостане, если есть проблемы со зрением

Вот основные симптомы заболевания глаз:



– затуманивание зрения,

– радужные круги при взгляде на источник света,

– покраснения белка или век,

– любые искажения.



Если проблемы со зрением есть – не надо заниматься самолечением. Обратитесь к специалистам – к врачу по месту жительства или в Уфимский НИИ глазных болезней (если есть показания).



Адреса Уфимского НИИ глазных болезней:



– ул. Пушкина, 90,

– ул. Авроры, 14.



Центр обработки звонков:

8 (347) 286 53 03 (с 9:00 до 18:00)



Сайт: https://vk.cc/crWZSi



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