Итоги Международного форума по полилингвальному образованию

Для чего нужно билингвальное и полилингвальное образование?

Жители России говорят более чем на 200 языках. Их сохранение и развитие является приоритетом для многих народов.

По словам Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова безусловное неоспоримое богатство и преимущество нашей страны — это её национальности, многоязычность, поликультурность, но в то же время единство.

— Полилингвальность и полилингвальное образование нужны для того, чтобы сохранить свою культуру и жить в дружбе с другими народами. Республика Казахстан также является многонациональной и в ней действует много билингвальных и полилингвальных школ, — отметила учитель русского языка и литературы образовательного учреждения «Назарбаев Интеллектуальная школа» из г. Актау Республики Казахстан Анара Ахмедовна Исмаганбетовна.

Также возможность усиленного изучения иностранных языков на базе полилингвальной школы дает возможность учащимся активно развиваться. По словам первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Гильмутдинова Ильдара Ирековича важно, чтобы родители понимали, что чем больше ребёнок знает языков и погружен в свой родной язык, тем развитее и конкурентноспособнее он становится.

Что сделано в Башкирии?

Глава Башкортостана в своём выступлении подвёл предварительные итоги четырёхлетнего становления полилингвального образования в республике, а также обозначил ключевые задачи дальнейшей работы в этом направлении.

— Всех нас объединяет любовь к родным языкам и забота об их будущем. Мы проводим этот форум, чтобы учиться друг у друга, обмениваться опытом, — сказал Радий Хабиров. — В Башкортостане развитие полилингвального образования началось в 2019 году с первого Всероссийского съезда учителей башкирского языка, когда мы сообща приняли решение создать в республике сеть полилингвальных школ. В том же году появились две такие гимназии в Уфе. Затем мы открыли их в Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Учалах, Хайбуллинском и Мишкинском районах. Всего их сегодня восемь.

Руководитель региона добавил, что в детских садах и школах Башкортостана обучение ведут на шести языках, а в качестве родных изучают 13 языков. Кроме того, успешно работают 56 инновационных национальных школ. Для внедрения полилингвальных образовательных практик в республике изучили успешный опыт других регионов России и зарубежных стран.

Одна из особенностей развития республиканских полилингвальных школ и гимназий — комплексный подход к совершенствованию образовательного процесса, повышению качества обучения. Так, в прошлом учебном году четверо учащихся полилингвальных школ набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии, физике и русскому языку, 70 получили высокие баллы по русскому языку, химии, литературе, физике, истории, обществознанию и биологии. Более 20 ребят стали победителями и призёрами разных этапов Всероссийской олимпиады школьников. Главный ориентир для детей и родителей здесь — качество образовательного процесса.

Важным направлением является подготовка кадров для полилингвальных образовательных учреждений. В этой связи усиливаются взаимоотношения полилингвальных школ с ВУЗами в сфере методики обучения будущих учителей, научно-методического сопровождения.