Итоги Международного форума по полилингвальному образованию

Награждение «лучших из лучших»
Победители Конкурса «Лучшие учителя и преподаватели башкирского, русского, родных языков и учителя, преподающие учебные предметы на билингвальной и полилингвальной основах в полилингвальных общеобразовательных учреждениях» со всей республики были награждены на Форуме сертификатами на сумму 50 тысяч рублей.
Министр образования и науки Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин отметил, что сегодня награждаются «лучшие из лучших», те, кто посвятил свою жизнь обучению и воспитанию наших детей. На сегодняшний день руководством региона выстроена последовательная работа по сохранению и развитию государственных и родных языков Башкортостана. Награждение учителей является одним из маркеров данной работы.
Обмен опытом
Во второй день, 27 октября, в рамках Международного форума по полилингвальному образованию прошла работа дискуссионных площадок. Своим опытом по развитию полилингвального образования поделились специалисты, ученые и преподаватели из Казахстана, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Татарстан, Республики Саха (Якутия), Республики Бурятии, Удмуртской Республики, Республики Северная Осетия — Алания и др.
При обсуждении лучших практик выяснилось, что кто-то преуспел в создании эффективного образовательного полилингвального пространства в дошкольных учреждениях, кто-то в развитии научно-методической базы для полилингвального образования, кто-то в подготовке и укреплении кадрового потенциала для полилингвальных и национальных школ.
Для чего нужно билингвальное и полилингвальное образование?
Жители России говорят более чем на 200 языках. Их сохранение и развитие является приоритетом для многих народов.
По словам Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова безусловное неоспоримое богатство и преимущество нашей страны — это её национальности, многоязычность, поликультурность, но в то же время единство.
— Полилингвальность и полилингвальное образование нужны для того, чтобы сохранить свою культуру и жить в дружбе с другими народами. Республика Казахстан также является многонациональной и в ней действует много билингвальных и полилингвальных школ, — отметила учитель русского языка и литературы образовательного учреждения «Назарбаев Интеллектуальная школа» из г. Актау Республики Казахстан Анара Ахмедовна Исмаганбетовна.
Также возможность усиленного изучения иностранных языков на базе полилингвальной школы дает возможность учащимся активно развиваться. По словам первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Гильмутдинова Ильдара Ирековича важно, чтобы родители понимали, что чем больше ребёнок знает языков и погружен в свой родной язык, тем развитее и конкурентноспособнее он становится.
Что сделано в Башкирии?
Глава Башкортостана в своём выступлении подвёл предварительные итоги четырёхлетнего становления полилингвального образования в республике, а также обозначил ключевые задачи дальнейшей работы в этом направлении.
— Всех нас объединяет любовь к родным языкам и забота об их будущем. Мы проводим этот форум, чтобы учиться друг у друга, обмениваться опытом, — сказал Радий Хабиров. — В Башкортостане развитие полилингвального образования началось в 2019 году с первого Всероссийского съезда учителей башкирского языка, когда мы сообща приняли решение создать в республике сеть полилингвальных школ. В том же году появились две такие гимназии в Уфе. Затем мы открыли их в Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Учалах, Хайбуллинском и Мишкинском районах. Всего их сегодня восемь.
Руководитель региона добавил, что в детских садах и школах Башкортостана обучение ведут на шести языках, а в качестве родных изучают 13 языков. Кроме того, успешно работают 56 инновационных национальных школ. Для внедрения полилингвальных образовательных практик в республике изучили успешный опыт других регионов России и зарубежных стран.
Одна из особенностей развития республиканских полилингвальных школ и гимназий — комплексный подход к совершенствованию образовательного процесса, повышению качества обучения. Так, в прошлом учебном году четверо учащихся полилингвальных школ набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии, физике и русскому языку, 70 получили высокие баллы по русскому языку, химии, литературе, физике, истории, обществознанию и биологии. Более 20 ребят стали победителями и призёрами разных этапов Всероссийской олимпиады школьников. Главный ориентир для детей и родителей здесь — качество образовательного процесса.
Важным направлением является подготовка кадров для полилингвальных образовательных учреждений. В этой связи усиливаются взаимоотношения полилингвальных школ с ВУЗами в сфере методики обучения будущих учителей, научно-методического сопровождения.
Что еще необходимо сделать?
Необходимость проработки нормативной и законодательной базы полилингвального образования.
— На сегодняшний день существует необходимость обновления концепции изучения родных языков, в нее следует включить тему полилингвального образования. Федеральный институт по родным языкам при Министерстве просвещения РФ может стать неким методическим центром, где возникают новые идеи, практики в обсуждаемой сфере. Также следует отметить, что в федеральном законодательстве отсутствует понятие «полилингвальное образование». В будущем мы готовы внести соответствующие поправки в эти нормативно-правовые документы, — сообщил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Ирекович Гильмутдинов.
Мнение участницы
Гумерова Галия Ильсуровна, директор башкирской гимназии-интерната № 3 г. Давлеканово:
— Форум в таком формате проводится ежегодно. Благодаря ему мы видим как работают другие школы, гимназии, лицеи; ездим по городам, районам республики. Общаемся с директорами национальных полилингвальных и билингвальных школ республики, регионов России, обмениваемся опытом, ставим новые цели и задачи для развития национального языка. Сегодня наградили нашего учителя башкирского языка Тагирову Милеушу Финсуровну. Для нас это показатель высокой оценки нашей работы. Ждем очередной Форум.
Источник: «Панорама Башкортостана»
Фото Айнара Байбулатова и пресс-службы главы РБ.