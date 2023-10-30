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30 Октября , 14:43

«Больше, чем путешествие» — программа гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма

Призеры и победители всероссийских детских и молодежных проектов и олимпиад могут отправиться в поездку по России за счет государства — по программе «Больше, чем путешествие».

Это программа гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма, которая реализуется в соответствии с поручениями Президента России. Организатор программы — Росмолодёжь: https://vk.cc/4N51Gx.

 Тематики путешествий:
— Промышленность и технологии
— Культура и искусство
— Спорт и активный туризм
— Наука и инновации
— История и патриотизм
— Бизнес и предпринимательство
— Устойчивое развитие и экология

Объясняем, как отправиться в поездку:

 Для этого надо стать призером или победителем проектов из списка: https://vk.cc/co7J1U. В их числе – «Россия – страна возможностей», РДДМ «Движение первых», Роспатриотцентр и другие.
 Если на вашу почту, которую указывает организатор проекта в сопроводительном письме, придёт персональное приглашение выбрать туристическую поездку, значит, вы участвуете!
 В письме будет ссылка, по которой нужно подтвердить свой Личный кабинет.

Решение о награждении участников туристическими поездками принимает экспертный совет. Чем активнее вы проявили себя как участник, тем больше вероятность, что именно вы и окажетесь в числе награжденных.

Подробности — на сайте программы: https://vk.cc/c5HcML и в положении: https://vk.cc/cs0Mda.

Ответы на часто задаваемые вопросы — здесь: https://vk.cc/cs0MhT.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (800) 444-80-63 или обратиться на почту: [email protected]

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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