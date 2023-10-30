«Больше, чем путешествие» — программа гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма

Это программа гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма, которая реализуется в соответствии с поручениями Президента России. Организатор программы — Росмолодёжь: https://vk.cc/4N51Gx.



Тематики путешествий:

— Промышленность и технологии

— Культура и искусство

— Спорт и активный туризм

— Наука и инновации

— История и патриотизм

— Бизнес и предпринимательство

— Устойчивое развитие и экология



Объясняем, как отправиться в поездку:



Для этого надо стать призером или победителем проектов из списка: https://vk.cc/co7J1U. В их числе – «Россия – страна возможностей», РДДМ «Движение первых», Роспатриотцентр и другие.

Если на вашу почту, которую указывает организатор проекта в сопроводительном письме, придёт персональное приглашение выбрать туристическую поездку, значит, вы участвуете!

В письме будет ссылка, по которой нужно подтвердить свой Личный кабинет.



Решение о награждении участников туристическими поездками принимает экспертный совет. Чем активнее вы проявили себя как участник, тем больше вероятность, что именно вы и окажетесь в числе награжденных.



Подробности — на сайте программы: https://vk.cc/c5HcML и в положении: https://vk.cc/cs0Mda.



Ответы на часто задаваемые вопросы — здесь: https://vk.cc/cs0MhT.



Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (800) 444-80-63 или обратиться на почту: [email protected]



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