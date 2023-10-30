Допзащита на Госуслугах станет обязательной

Для подключения дополнительного уровня защиты:



— зайдите в личный кабинет на портале;



— найдите раздел «Безопасность», а в нём — вкладку «Вход в систему» (https://vk.cc/c96sf5);



— выберите способ подтверждения: СМС, биометрия или одноразовый код из приложения TOTP. Его можно скачать для Android (https://vk.cc/cryxe5), iOS (https://vk.cc/crmquJ) и Harmony OS (https://vk.cc/cryxkp).



Обратите внимание, при следующем входе в личный аккаунт на Госуслугах вам нужно будет выбрать один из вариантов защиты. Без этого зайти на портал не получится.



Как изменить номер телефона?



Если вы выбрали СМС-подтверждение, изменить номер можно при выборе второго фактора защиты. А если к нему нет доступа, обновите его в ближайшем МФЦ или в приложении банка-партнёра (https://vk.cc/chF2M4).



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