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Общество
30 Октября , 10:59

Допзащита на Госуслугах станет обязательной

Подтвердите вход, и ваш аккаунт на Госуслугах будет под двойной защитой. С 28 октября 2023 года двухфакторная аутентификация станет обязательной. Это обезопасит пользователей от мошенников.

Для подключения дополнительного уровня защиты:

— зайдите в личный кабинет на портале;

— найдите раздел «Безопасность», а в нём — вкладку «Вход в систему» (https://vk.cc/c96sf5);

— выберите способ подтверждения: СМС, биометрия или одноразовый код из приложения TOTP. Его можно скачать для Android (https://vk.cc/cryxe5), iOS (https://vk.cc/crmquJ) и Harmony OS (https://vk.cc/cryxkp).

Обратите внимание, при следующем входе в личный аккаунт на Госуслугах вам нужно будет выбрать один из вариантов защиты. Без этого зайти на портал не получится.

Как изменить номер телефона?

Если вы выбрали СМС-подтверждение, изменить номер можно при выборе второго фактора защиты. А если к нему нет доступа, обновите его в ближайшем МФЦ или в приложении банка-партнёра (https://vk.cc/chF2M4).

#безопасность

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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