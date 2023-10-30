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Общество
30 Октября , 14:21

В вузах Башкортостана увеличат количество бюджетных мест

По поручению Владимира Путина на 2024 год в российских вузах увеличат количество бюджетных мест – до 591 967.  

Дополнительные места получат и вузы Башкортостана. Напомним, что в 2023-2024 учебном году университетам республики выделили 14 886 квот, что больше на 512 в сравнении с 2022-2023 учебным годом.  

Министр образования и науки Башкортостан Ильдар Мавлетбердин отметил, что за последние 5 лет контрольные цифры приема в вузах были увеличены на 31,5%. 

– Наличие сильных конкурентоспособных вузов в регионе является одним из действенных инструментов сохранения молодежи внутри региона, а также ее привлечения из других субъектов России и зарубежных стран, - подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.

С 1 ноября 2023 года начнется сбор заявок на бюджетные места от вузов России. В конце декабря подведут итоги конкурсного распределения мест между ними. 

Как заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, бюджетные места будут увеличены на следующих программах:
 
- инженерные специальности – 2281 
- здравоохранение и медицинские науки – 772
 - машиностроение – 505
- ИВТ – 416
- электро- и теплоэнергетика – 304 и другие

– Бюджетные места для университетов Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей будут распределены в особом порядке. Это позволит усилить кадрами обеспечение технологического суверенитета - приоритетной задачи, поставленной Президентом, - отметил Дмитрий Чернышенко.

Источник: пресс-служба министерства образования и науки Республики Башкортостан

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