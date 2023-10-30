В вузах Башкортостана увеличат количество бюджетных мест

Дополнительные места получат и вузы Башкортостана. Напомним, что в 2023-2024 учебном году университетам республики выделили 14 886 квот, что больше на 512 в сравнении с 2022-2023 учебным годом.

Министр образования и науки Башкортостан Ильдар Мавлетбердин отметил, что за последние 5 лет контрольные цифры приема в вузах были увеличены на 31,5%.

– Наличие сильных конкурентоспособных вузов в регионе является одним из действенных инструментов сохранения молодежи внутри региона, а также ее привлечения из других субъектов России и зарубежных стран, - подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.

С 1 ноября 2023 года начнется сбор заявок на бюджетные места от вузов России. В конце декабря подведут итоги конкурсного распределения мест между ними.

Как заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, бюджетные места будут увеличены на следующих программах:



- инженерные специальности – 2281

- здравоохранение и медицинские науки – 772

- машиностроение – 505

- ИВТ – 416

- электро- и теплоэнергетика – 304 и другие

– Бюджетные места для университетов Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей будут распределены в особом порядке. Это позволит усилить кадрами обеспечение технологического суверенитета - приоритетной задачи, поставленной Президентом, - отметил Дмитрий Чернышенко.

Источник: пресс-служба министерства образования и науки Республики Башкортостан