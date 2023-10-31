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Общество
31 Октября , 12:15

Что такое птичий грипп — объясняют специалисты Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии

Что такое птичий грипп — объясняют специалисты Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии

Это инфекционное заболевание птиц, передающееся также и человеку. Оно характеризуется острым лихорадочным синдромом, поражением кровеносной и центральной нервной систем, поражением лёгких и пищеварения, высокой летальностью.

Вирусная болезнь поражает кур, гусей, уток, диких перелетных птиц (воробьев, ворон, голубей).

Признаки заболевания у птиц:

снижение продуктивности, угнетенное состояние, отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, цианоз кожных покров, отек межчелюстного пространства, наличие подкожных кровоизлияний на конечностях, нарушение координации движений, синусит, ринит, конъюнктивит, диарея.

Сохраняется возбудитель в нейтральной влажной среде и в замороженном состоянии, он чувствителен к нагреванию, прямым солнечным лучам и действию дезинфицирующих средств.

Инкубационный период болезни — от 1 до 21 календарного дня.

Выделения инфицированных птиц попадают в воздух, воду, на предметы и объекты внешней среды (помет, корм, инвентарь, одежда и обувь персонала, подстилка, транспортные средства и другие).

Человек может заразиться воздушно-капельным, воздушно-пылевым способами и через слизистую оболочку, грязные руки. В группе риска, прежде всего, фермеры, сотрудники птицефабрик, ветеринары. Им рекомендовано изолировать птицеголовье, не выпускать на открытые водоемы и не выгуливать, чтобы исключить контакт с дикими птицами. А также — не покупать корм и птиц у неизвестных производителей.

При обнаружении у птиц подозрительных симптомов нужно сразу сообщить в ветеринарную службу. Связаться со специалистами и задать вопросы можно по телефону горячей линии — 8 800 775 58 28. Звонок бесплатный для всех жителей республики.

Подробнее о профилактике птичьего гриппа — на официальной странице Госкомитета

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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