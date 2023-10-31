Дети из ЛНР и ДНР прибыли на образовательную смену в БГПУ имени М. Акмуллы

В Технопарке универсальных педагогических компетенций состоялось торжественное открытие смены. Его участников приветствовали первый проректор по стратегическому развитию Алмаз Мустаев и заместитель директора Шахтерской средней школы №22 Елена Демина.

«Очень рады видеть вас в Акмуллинском университете. Поздравляю вас с осенними каникулами, которые начались в Башкортостане, и я надеюсь, что вам у нас понравится. Очень рад видеть ребят из Донецка и Луганска. Ребята из Луганска у нас уже были, и несколько человек к нам поступили. Мы подготовили для вас интересную программу. Также у вас будет возможность подружиться с учащимися образовательных учреждений Уфы. Желаю вам успехов и хорошего настроения», – сказал Алмаз Флюрович.

«Надеюсь, что наша встреча запомнится нам и некоторые наши дети захотят поступить в БГПУ имени М. Акмуллы. Искренне благодарны руководству университета за то, что пригласили и сотрудничают с нашей школой, помогают в нелегкое для нас время. Благодарим за поддержку и надеемся на плодотворное сотрудничество», – сказала Елена Александровна.

Участники образовательной смены поделены на четыре отряда: первый отряд – учащиеся Краснолучской школы №29 имени Героя Советского Союза Сафы Хасанова, второй – Петровская школа №22 имени генерала-майора Минигали Шаймуратова, третий – многопрофильный лицей №5 имени Бойко г. Донецка, четвертый – отряд средней школы №22 г. Шахтерска.

Школьников и учителей ждет насыщенная образовательная, культурная и развлекательная программа. Преподаватели и студенты Акмуллинского университета проведут различные мастер-классы, интерактивные тренинги, интенсивы, экскурсии по факультетам и институтам вуза.

По традиции на церемонии открытия школьникам из ЛНР и ДНР повязали галстуки с символикой БГПУ им. М. Акмуллы.

В 2022 году было положено начало доброй дружбе между Акмуллинским университетом и школами Луганской Народной Республики: Краснолучской школой №29 имени Героя Советского Союза Сафы Хасанова и Петровской школой №22 имени генерала - майора Минигали Шаймуратова. Уже не первый раз БГПУ имени М. Акмуллы принимает в гостях учащихся и педагогов этих школ.

В 2023 году к сотрудничеству присоединились и школы Донецкой Народной Республики: Шахтерская средняя школа №22 и многопрофильный лицей №5 имени Бойко города Донецка. В течение всего 2023 года шла и продолжается плодотворная работа с коллективами школ. По инициативе Акмуллинского университета во всех 4-х школах были открыты психолого-педагогические классы.

Источник: пресс-службы БГПУ им. М. Акмуллы