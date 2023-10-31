Уважаемые налогоплательщики! Не тратьте своё время – подключитесь к электронному документообороту

ТОП – 3 ПРЕИМУЩЕСТВА:

1) гарантия своевременного получения налогового уведомления

2) возможность оплаты налогов всего в 2 клика из любой точки мира, без комиссий

3) экономия времени – не нужно идти на почту и получать налоговое уведомление на бумаге

ОДНО РЕШЕНИЕ – ДВА ВАРИАНТА ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

Личный кабинет

Пользователю Личного кабинета на сайте ФНС или в приложении «Налоги ФЛ» нужно заполнить форму «Уведомление об отказе получения документов на бумажном носителе» («Профиль» - «Настройки профиля» - «Уведомления» - «Отказаться от получения документов на бумажном носителе»).

Портал Госуслуг

Пользователю портала Госуслуг для подключения необходимо направить согласие на получение налоговых уведомлений (в разделе «Налоговые уведомления») и подписать его электронной подписью, предварительно скачав приложение «Госключ» на телефон или планшет.

Остались вопросы? Обратитесь в контакт-центр ФНС России 8-800-222-2222 или на «горячую линию» УФНС России по Республике Башкортостан 8 (347) 215-10-70 (доб.55-55).

Источник: пресс-служба УФНС РБ