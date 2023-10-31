Записаться к нотариусу теперь можно на Госуслугах

Всего для записи доступно около 50 услуг, в числе которых — открытие наследства, согласие супруга на сделку, дарение и доверенности. Пользователи портала легко могут узнать, какие документы необходимо принести на прием, и отправить электронные копии нотариусу на проверку заранее.
Запись через Госуслуги — бесплатная. А стоимость нотариальных действий — по установленным тарифам, при посещении.
Как записаться:
1 — перейти на страницу услуги
2 — указать регион, в котором планируете прием нотариуса
3 — выбрать тематику, например «Имущество», «Документы», или воспользоваться поиском
4 — подготовить документы, их список появится после выбора услуги
5 — загрузить сканы или фотографии документов
6 — выбрать нотариуса, дату и время приема
7 — нажать «Записаться к нотариусу»
Чтобы перенести запись, сначала отмените ее в личном кабинете, а затем запишитесь заново.
Записаться к нотариусу: https://vk.cc/crK1aZ
Кстати, при желании на приеме можно будет попросить нотариуса направить электронный документ в личный кабинет на Госуслугах.
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