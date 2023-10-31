Записаться к нотариусу теперь можно на Госуслугах

Всего для записи доступно около 50 услуг, в числе которых — открытие наследства, согласие супруга на сделку, дарение и доверенности. Пользователи портала легко могут узнать, какие документы необходимо принести на прием, и отправить электронные копии нотариусу на проверку заранее.



Запись через Госуслуги — бесплатная. А стоимость нотариальных действий — по установленным тарифам, при посещении.



Как записаться:



1 — перейти на страницу услуги



2 — указать регион, в котором планируете прием нотариуса



3 — выбрать тематику, например «Имущество», «Документы», или воспользоваться поиском



4 — подготовить документы, их список появится после выбора услуги



5 — загрузить сканы или фотографии документов



6 — выбрать нотариуса, дату и время приема



7 — нажать «Записаться к нотариусу»



Чтобы перенести запись, сначала отмените ее в личном кабинете, а затем запишитесь заново.



Записаться к нотариусу: https://vk.cc/crK1aZ



Кстати, при желании на приеме можно будет попросить нотариуса направить электронный документ в личный кабинет на Госуслугах.



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