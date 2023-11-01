Как направить маткапитал на накопительную пенсию мамы

После того как малышу исполнится три года, она может написать заявление, чтобы часть денег или всю сумму включили в состав пенсионных накоплений. При этом, до выхода на пенсию женщина может передумать и направить маткапитал на другие цели — образование детей, покупку квартиры и не только. Тогда придётся написать новое заявление в Социальном фонде.



С учетом средств из маткапитала, направленных на накопительную пенсию, и в зависимости от суммы средств пенсионных накоплений, маме может быть назначена одна из этих выплат:



Срочная пенсионная выплата — продолжительность не должна быть менее 10 лет, определяет её владелица сертификата.



Накопительная пенсия — выплаты будут приходить ежемесячно и пожизненно, при их расчете учитываются все средства пенсионных накоплений мамы, которые есть на ее индивидуальном лицевом счете в Соцфонде.



Единовременная выплата — получить ее можно, если размер накопительной пенсии — менее 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости.



Какие документы нужны для оформления:



заявление мамы о распоряжении частью или всеми средствами маткапитала, удостоверение личности мамы или доверенность и удостоверение личности законного представителя — если заявление подается с его помощью.



Куда обращаться, чтобы направить маткапитал на пенсию?



Для этого нужно написать заявление в МФЦ, клиентской службе Соцфонда или на Госуслугах.



Единый контакт-центр: 8 (800) 1-00000-1



#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан