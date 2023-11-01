В Башкортостане благодаря гарантийной поддержке вдвое вырос объем привлеченных предпринимателями кредитных средств

– Гарантийная поддержка в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оказана предпринимателям из 59 муниципалитетов республики. Лидером является Уфа с объемом поручительств свыше 1,8 млрд рублей. Далее идут Уфимский район, Стерлитамак, Туймазы и Туймазинский район. Основными клиентами, которые обращались за поручительством, являются субъекты МСП, занятые в сельском хозяйстве, торговле, производстве, а также в сфере строительства, – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Среди получателей Гарантийного фонда – ООО «Национальная Туроператорская Компания». Молодому предприятию, которое существует на рынке менее двух лет, была оказана поддержка в приобретении туристического автобуса стоимостью 13,8 млн рублей для организации автобусных туров. Компании предоставлено поручительство на сумму 6,9 млн рублей перед АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан».

Также в сентябре этого года начинающему предприятию ООО Торговая компания «Мастер зрения» дано поручительство на сумму 7,5 млн рублей, что помогло компании получить кредит 15 млн рублей на три года.

Индивидуальному предпринимателю Венеру Вахитову, владельцу крестьянско-фермерского хозяйства, оказана гарантийная поддержка в размере 750 тыс. рублей для пополнения оборотных средств по льготной ставке.

Напомним, для повышения доступности получения поручительств Гарантийный фонд внедрил электронный документооборот с кредитными организациями для подписания электронной подписью договоров поручительств. Кроме того, перечень партнеров расширился до 17 организаций.

Государственную гарантийную поддержку могут получить субъекты МСП, осуществляющие деятельность в Республике Башкортостан. Максимальный размер единовременно предоставляемого Региональным гарантийным фондом поручительства составляет 25 млн рублей, размер поручительства – не более 70% от суммы займа. Для получения кредитных средств под поручительство Гарантийного фонда необходимо обратиться в банки-партнеры, со списком которых можно ознакомиться по ссылке.

Консультацию по условиям предоставления гарантийной поддержки можно получить в Центре «Мой бизнес» Республики Башкортостан по телефону: 8(347) 224-99-99, а также в офисах банков-партнеров.

Источник: пресс-служба правительства РБ