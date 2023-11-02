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Общество
2 Ноября , 09:59

В Башкирии благодаря микрофинансовой поддержке предприятия уменьшили кредитную нагрузку в виде процентных платежей

По состоянию на 31 октября 2023 года АНО «Башкирская микрокредитная компания» предоставила 14 производственным предприятиям региона микрофинансовую поддержку для рефинансирования банковских кредитов на развитие бизнеса.

Государственная поддержка оказана в рамках реализации президентского национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- В течение 10 месяцев текущего года новые льготные займы получили 283 субъекта МСП и самозанятых на общую сумму 443,1 млн рублей, а всего микрофинансовой господдержкой пользуются более 600 заемщиков. 5% обратившихся воспользовались государственной поддержкой на рефинансирование имеющихся кредитов и займов в кредитных и иных организациях, предоставленных на ведение предпринимательской деятельности, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Так, МФО предоставила научно-инженерному центру ООО «Энергодиагностика» предпринимательский займ в размере 3 млн рублей с фиксированной ставкой 6% годовых на весь трехлетний период займа, благодаря которому предприятие рефинансировало за счет заемных средств банковский кредит с плавающей процентной ставкой от 17,5 до 19,5% годовых и оптимизировало свои расходы. Предприятие занимается ремонтом электрического оборудования, в настоящее время трудоустроены 32 человека.

ООО «ПроектИнвестКапитал» с 2005 года занимается проектированием и строительством внутренних сетей инженерно-технического назначения, выполняя проектные работы и госконтракты. Предприятие получило 3 млн рублей предпринимательского займа с фиксированной ставкой 6% годовых, что позволило заемщику полностью погасить невозобновляемую кредитную линию с рыночной ставкой 17,66% годовых, уменьшить кредитную нагрузку в виде процентных платежей и направить высвобождаемые денежные средства на свое дальнейшее развитие.

Напоминаем, что направить заявку на рефинансирование и пакет документов можно на платформе «Подбор и получение микрофинансирования». Срок рассмотрения документов – до пяти календарных дней.

Обязательные критерии для получения государственной меры поддержки:

- наличие в Едином реестре субъектов МСП;

- отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательствам перед государством на сумму более 50 тыс. рублей;

- отсутствие задолженности перед работниками по зарплате более 3 месяцев;

- в отношении заемщика не применяется процедура банкротства;

- отсутствие предусмотренных законодательством стоп-факторов.

Источник: пресс-служба правительства РБ

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