В Башкирии благодаря микрофинансовой поддержке предприятия уменьшили кредитную нагрузку в виде процентных платежей

Государственная поддержка оказана в рамках реализации президентского национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- В течение 10 месяцев текущего года новые льготные займы получили 283 субъекта МСП и самозанятых на общую сумму 443,1 млн рублей, а всего микрофинансовой господдержкой пользуются более 600 заемщиков. 5% обратившихся воспользовались государственной поддержкой на рефинансирование имеющихся кредитов и займов в кредитных и иных организациях, предоставленных на ведение предпринимательской деятельности, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Так, МФО предоставила научно-инженерному центру ООО «Энергодиагностика» предпринимательский займ в размере 3 млн рублей с фиксированной ставкой 6% годовых на весь трехлетний период займа, благодаря которому предприятие рефинансировало за счет заемных средств банковский кредит с плавающей процентной ставкой от 17,5 до 19,5% годовых и оптимизировало свои расходы. Предприятие занимается ремонтом электрического оборудования, в настоящее время трудоустроены 32 человека.

ООО «ПроектИнвестКапитал» с 2005 года занимается проектированием и строительством внутренних сетей инженерно-технического назначения, выполняя проектные работы и госконтракты. Предприятие получило 3 млн рублей предпринимательского займа с фиксированной ставкой 6% годовых, что позволило заемщику полностью погасить невозобновляемую кредитную линию с рыночной ставкой 17,66% годовых, уменьшить кредитную нагрузку в виде процентных платежей и направить высвобождаемые денежные средства на свое дальнейшее развитие.

Напоминаем, что направить заявку на рефинансирование и пакет документов можно на платформе «Подбор и получение микрофинансирования». Срок рассмотрения документов – до пяти календарных дней.

Обязательные критерии для получения государственной меры поддержки:

- наличие в Едином реестре субъектов МСП;

- отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательствам перед государством на сумму более 50 тыс. рублей;

- отсутствие задолженности перед работниками по зарплате более 3 месяцев;

- в отношении заемщика не применяется процедура банкротства;

- отсутствие предусмотренных законодательством стоп-факторов.

Источник: пресс-служба правительства РБ