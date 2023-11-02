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2 Ноября , 18:51

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал позицию МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался дисквалифицировать спортсменов из Израиля на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

t.me/anna_news
Фото:t.me/anna_news

По словам представителей МОК, спортсмены не могут нести ответственность за действия правительств своих стран.

Однако ранее российские спортсмены были отстранены от ряда соревнований и лишены права выступать под национальным флагом.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя позицию МОК, заявил, что эта организация поддерживает только страны, которым покровительствуют США. 

– МОК испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно накануне Олимпийских игр. Обращаясь к его функционерам, подчеркну – бояться нечего, система уже прогнила! Пора принять это как факт. Напомню, Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран. Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна, – добавил Чернышенко. 

– Невзирая ни на какие обстоятельства и провокации, спорт должен быть вне политики! Спорт объединяет людей разных национальностей. А в данной ситуации проявлены двойные стандарты, – прокомментировал министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов.

Источник: фронтовое информационное агентство ANNA NEWS

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