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Общество
3 Ноября , 14:16

Что государство делает для участников СВО?

Участник СВО может получить страховую выплату в случае установления инвалидности вследствие увечья или заболевания, полученного в период прохождения военной службы и в течение года после увольнения

I группа инвалидности – 2 348 797,95 ₽, II – 1 565 864,79 ₽, III – 782 932,40 ₽ (индексируются)

На основании ФЗ от 28.03.1998 г. № 52-ФЗ, Приказа Министра обороны РФ от 08.12.2022 г. № 755. Выплачивает АО «СОГАЗ»

По вопросам обратитесь
 1. К командиру своей в/ч или военкому по месту жительства
 2. В АО «СОГАЗ»: 8-800-333-0-888

Документы направляются по почте в Головной офис АО «СОГАЗ» или подаются лично
 🔹Коп. документа, удостоверяющего личность
 🔹Заявление (Прил. № 4 к Приказу Министра обороны РФ № 755)
 🔹Коп. справки, подтверждающей факт установления инвалидности (после МСЭ)
 🔹Коп. свидетельства о болезни или заключение (справка) ВВК или другие военно-медицинские (медицинские) документы, подтверждающие нарушение здоровья
 🔹Инвалидность установлена во время службы – Справка об обстоят-вах наступления страхового случая (Прил. № 6 к Приказу Министра обороны РФ № 755). В течение года после увольнения – Коп. выписки из приказа об исключении из списков личного состава в/ч

https://www.sogaz.ru/info/emtches_personal_sostav_min/

По материалам: Минобороны РФ, Рабочей группы по вопросам СВО

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