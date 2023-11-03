Что государство делает для участников СВО?

I группа инвалидности – 2 348 797,95 ₽, II – 1 565 864,79 ₽, III – 782 932,40 ₽ (индексируются)

На основании ФЗ от 28.03.1998 г. № 52-ФЗ, Приказа Министра обороны РФ от 08.12.2022 г. № 755. Выплачивает АО «СОГАЗ»

По вопросам обратитесь

1. К командиру своей в/ч или военкому по месту жительства

2. В АО «СОГАЗ»: 8-800-333-0-888

Документы направляются по почте в Головной офис АО «СОГАЗ» или подаются лично

🔹Коп. документа, удостоверяющего личность

🔹Заявление (Прил. № 4 к Приказу Министра обороны РФ № 755)

🔹Коп. справки, подтверждающей факт установления инвалидности (после МСЭ)

🔹Коп. свидетельства о болезни или заключение (справка) ВВК или другие военно-медицинские (медицинские) документы, подтверждающие нарушение здоровья

🔹Инвалидность установлена во время службы – Справка об обстоят-вах наступления страхового случая (Прил. № 6 к Приказу Министра обороны РФ № 755). В течение года после увольнения – Коп. выписки из приказа об исключении из списков личного состава в/ч

https://www.sogaz.ru/info/emtches_personal_sostav_min/

По материалам: Минобороны РФ, Рабочей группы по вопросам СВО