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Общество
3 Ноября , 09:42

Отвечаем на вопросы о едином пособии

Родители хотят дать детям лучшее — игрушки, образование, отдых и не только. Государство исполняет это желание с помощью мер поддержки. Одна из них — единое пособие.

Выплату в Башкортостане могут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума в регионе. При оформлении у мам и пап возникает много вопросов — отвечаем на самые частые из них.

Может ли неработающая мама оформить единое пособие, если она получает алименты на ребёнка?

Рассчитывать на выплаты в таком случае можно, но только если доходы всё равно ниже прожиточного минимума (https://vk.cc/cs3pc2). При этом должна быть уважительная причина не работать, например — декрет или длительное лечение.

Выплату можно оформить сразу на нескольких детей?

Да, для этого нужно подать заявление в Соцфонде, МФЦ или на Госуслугах. Деньги придут в течение пяти рабочих дней после одобрения заявки.

Из документов понадобится только заявление, справки с места учёбы детей и другие документы, дающие право на льготный порядок финансово-имущественной оценки семьи.

Сколько денег можно получить по единому пособию?

По стране выплата составляет от 5 тыс. до 16 тыс. рублей. Это 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Сумма зависит от обеспеченности и занятости родителей. Например, если при назначении базовой выплаты в 50% доход на каждого члена семьи останется ниже прожиточного минимума, то размер увеличат до 75%.

Можно ли оформить единое пособие с временной регистрацией?

Можно. Выплаты назначат, даже если семья живёт в съемной квартире или общежитии. Срок назначения составит 12 месяцев независимо от срока окончания временной прописки.

Больше ответов — в чат-боте по единому пособию в Башкортостане: https://vk.cc/cpJGxT

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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