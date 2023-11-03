Отвечаем на вопросы о едином пособии

Выплату в Башкортостане могут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума в регионе. При оформлении у мам и пап возникает много вопросов — отвечаем на самые частые из них.



Может ли неработающая мама оформить единое пособие, если она получает алименты на ребёнка?



Рассчитывать на выплаты в таком случае можно, но только если доходы всё равно ниже прожиточного минимума (https://vk.cc/cs3pc2). При этом должна быть уважительная причина не работать, например — декрет или длительное лечение.



Выплату можно оформить сразу на нескольких детей?



Да, для этого нужно подать заявление в Соцфонде, МФЦ или на Госуслугах. Деньги придут в течение пяти рабочих дней после одобрения заявки.



Из документов понадобится только заявление, справки с места учёбы детей и другие документы, дающие право на льготный порядок финансово-имущественной оценки семьи.



Сколько денег можно получить по единому пособию?



По стране выплата составляет от 5 тыс. до 16 тыс. рублей. Это 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.



Сумма зависит от обеспеченности и занятости родителей. Например, если при назначении базовой выплаты в 50% доход на каждого члена семьи останется ниже прожиточного минимума, то размер увеличат до 75%.



Можно ли оформить единое пособие с временной регистрацией?



Можно. Выплаты назначат, даже если семья живёт в съемной квартире или общежитии. Срок назначения составит 12 месяцев независимо от срока окончания временной прописки.



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