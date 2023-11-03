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Общество
3 Ноября , 14:12

Правильно выбранная жизненная ситуация − залог быстрого решения вопроса

В век быстро меняющихся технологий не обошли стороной и изменения в Интернет-сервисах ФНС России «Личный кабинет для физических лиц», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица».

В 2023 году начала действовать новая система учета платежей, которая отражается на едином налоговом счете налогоплательщика. В целях оперативного принятия решений по корректному отражению информации на ЕНС возникла острая необходимость для ввода новой жизненной ситуации «Сообщить об ошибке в ЕНС» в личных кабинетах.

Но следует разграничивать вопросы, которые действительно относятся к ошибкам в ЕНС с теми, которые можно решить с помощью другой жизненной ситуации. Так, например, в случае, если вам пришло налоговое уведомление, в котором не отражена льгота по налогу, нужно в разделе «Обращения» выбрать жизненную ситуацию «Оформить льготу».

От того насколько правильно выбрана жизненная ситуация будет зависеть скорость и качество ее решения.

В ряде случаев жизненных ситуаций, представленных в личных кабинетах не достаточно. В этом случае можно направить в налоговый орган обращение в свободной форме с отражением в обращении всей необходимой информации для решения возникших вопросов.

Также для направления обращений по жизненным ситуациям можно воспользоваться Интернет-сервисом «Обратиться в ФНС России», выбрав либо одну из представленных жизненных ситуаций, либо направив обращение в свободной форме.

При возникновении вопросов можно обратиться в Единый контакт-центр ФНС России по номеру телефона: 8 800 222 22 22.

Источник: пресс-служба УФНС РБ

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