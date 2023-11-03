Жители Башкортостана могут проверить свои знания на Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности

Участвовать могут все – от первоклассников до пенсионеров. Можно даже собрать семейную команду, ну или пройти зачет самостоятельно. Каждый получит персональные советы, которые помогут лучше разбираться в финансах.



Кстати, чем больше правильных ответов, тем выше шанс получить именной или семейный сертификат!



Пройти зачет можно до 21 ноября 2023 года.



Участие – бесплатное.



Количество попыток – не ограничено.



На прохождение уйдет примерно 20 минут.



Ссылка для регистрации: https://vk.cc/7WgAXn



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