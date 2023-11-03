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Общество
3 Ноября , 10:45

Жители Башкортостана могут проверить свои знания на Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности

Жители Башкортостана могут проверить, насколько хорошо разбираются в финансовых вопросах – как безопасно рассчитываться в интернете, какую информацию нельзя выдавать посторонним, как принимать правильные решения и другие. Банк России проводит Всероссийский зачет по финансовой грамотности.

Участвовать могут все – от первоклассников до пенсионеров. Можно даже собрать семейную команду, ну или пройти зачет самостоятельно. Каждый получит персональные советы, которые помогут лучше разбираться в финансах.

 Кстати, чем больше правильных ответов, тем выше шанс получить именной или семейный сертификат!

Пройти зачет можно до 21 ноября 2023 года.

Участие – бесплатное.

Количество попыток – не ограничено.

На прохождение уйдет примерно 20 минут.

 Ссылка для регистрации: https://vk.cc/7WgAXn

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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