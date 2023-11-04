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4 Ноября , 17:54

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей округа с Днём народного единства

«4 ноября — важная дата в судьбе России, в становлении нашей страны. И сегодня мы снова отстаиваем нашу независимость, духовные ценности, культуру, историю. 
Уверен, что и с этим вызовом мы справимся, так как у нас есть главное — единство. Каждый из нас понимает, что от сплоченности, стремления к созиданию, внимательного отношения друг к другу, готовности протянуть руку ближнему зависит благополучие нашей Родины. Мы все — один народ, у нас общая жизнь, общая судьба.

Желаю вам крепкого здоровья, силы духа, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!»

Источник: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

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