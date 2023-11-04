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Общество
4 Ноября , 10:54

С Днём народного единства

4 ноября в России – День народного единства. Этот праздник отмечается с 2005 года в знак глубокого уважения к подвигу героев, которые более четырех столетий назад защитили нашу Родину https://vk.cc/cs6WKQ

Почему он называется Днем народного единства? Одним из объяснений может служить пояснительная записка к проекту закона о введении праздника: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения … продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

Сколько народов в Башкортостане? В республике проживают более 160 национальностей. Для жителей работают национально-культурные и историко-культурные центры, национальные общественные объединения, национальные гимназии и лицеи, воскресные школы. Дети изучают 13 родных языков. Многонациональная сила региона – в единстве и согласии народов.

Как отмечают День народного единства? В этот всенародный праздник в разных городах страны политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.

Какая программа ждет жителей и гостей столицы – смотрите на сайте администрации Уфы: https://vk.cc/cs6WMY

С праздником. Крепкого здоровья, мира, благополучия всем жителям и народам!

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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