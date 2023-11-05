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Общество
5 Ноября , 19:10

Посетители выставки-форума «Россия» были в восторге от стенда Башкирии

Всего за сутки открывшуюся в Москве на ВДНХ выставку-форум «Россия» посетили почти 200 тысяч человек. Очевидно, чтобы успеть познакомиться с достижениями всех 89 регионов страны, министерств и госкорпораций, москвичам и гостям столицы придется повторять свой визит не один день и даже месяц.

Но даже за один день посетители уже успели выделить топ-5 поражающих воображение стендов выставки «Россия». По данным опроса издания «Федерал-Пресс», самым заметным и привлекательным  посетители назвали инновационный стенд Башкирии. В пользу республиканской экспозиции в виде космолета со всеми положенными атрибутами космических технологий высказались более трети опрошенных.

Среди эпитетов, описывающих стенд, люди разных возрастов использовали такие определения как «грандиозный», «монументальный», «необычный», «поражающий воображение», «космический». И это не случайно: стенд Башкирии один из самых масштабных, кроме того заметный издалека и манящий. По замыслу дизайнеров, отпечатавших его на 3Д принтере, он  и есть космический корабль, приземлившийся на ВДНХ. Кроме того он еще и один из самых высокотехнологичных.

Все загадки разгадываются сразу – связь Башкирии с космосом не случайна: космонавты на орбите едят башкирский мед; в регионе создавали компоненты для ракет и спутников; в санаториях республики после полетов восстанавливаются космонавты.

Дополнительный импульс впечатлениям посетителей дал перформанс стенда Башкирии в день открытия: зрители увидели самых настоящих «космонавтов». Его еще будут повторять. Напоминаем, что 3 декабря на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» состоится День Республики Башкортостан.

Фото АНО Конгресс-бюро РБ.

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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