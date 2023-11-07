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Общество
7 Ноября , 16:05

Педагоги Башкортостана могут разнообразить свои уроки с помощью цифровых инструментов из Библиотеки практик

Педагоги Башкортостана могут разнообразить свои уроки с помощью цифровых инструментов Библиотеки практик, которую запустил Сферум https://vk.cc/cs6ZVA

Это бесплатная электронная библиотека с полезными идеями для уроков. В ней содержатся рекомендации о том, как эффективно и органично использовать учебный профиль Сферум в VK Мессенджере для решения образовательных задач, как для учителей-предметников и классных руководителей, так и для педагогов дополнительного образования.

Авторами Библиотеки практик выступили более двух десятков учителей из разных регионов России. Она постоянно пополняется, и теперь ее автором может стать любой педагог. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте: https://vk.cc/csbHRu

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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