Педагоги Башкортостана могут разнообразить свои уроки с помощью цифровых инструментов из Библиотеки практик

Это бесплатная электронная библиотека с полезными идеями для уроков. В ней содержатся рекомендации о том, как эффективно и органично использовать учебный профиль Сферум в VK Мессенджере для решения образовательных задач, как для учителей-предметников и классных руководителей, так и для педагогов дополнительного образования.



Авторами Библиотеки практик выступили более двух десятков учителей из разных регионов России. Она постоянно пополняется, и теперь ее автором может стать любой педагог. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте: https://vk.cc/csbHRu



#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан