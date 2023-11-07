Жителей Башкирии приглашают принять участие в онлайн-зачёте по финансовой грамотности

Любой желающий, начиная со школьников младших классов, сможет принять участие в зачете и проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах, и получить индивидуальные рекомендации по сложным темам.

В зачете есть два уровня сложности. Базовый - для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый - для тех, кто готов к сложным вопросам и имеет опыт использования разных финансовых продуктов и услуг. Можно также собрать семейную команду и отвечать на вопросы совместно.

Помимо индивидуального и семейного зачетов, впервые будет проведен олимпиадный зачет для школьников 7-11 классов. Он состоится 3 ноября и в случае его успешного прохождения школьники смогут выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по профилю «Финансовая грамотность» без дополнительных испытаний.

Прохождение личного зачета займет не более 20 минут, олимпиадного - не более 40 минут, семейного - не более 1 часа. Пройти зачет можно несколько раз - количество попыток не ограничено.

Участники, успешно прошедшие зачет, получат именной сертификат.

Подробности и регистрация доступны на сайте проекта finzachet.ru .

Источник: отделение Банка России — Национальный банк по Республике Башкортостан