Новый маршрут «Поезда помощи» для ветеранов СВО и семей погибших бойцов — Белорецк

Время проведения консультаций — с 11:00 до 14:00



Адрес — ул. Косоротова, 9 (Центральная библиотека)



Напомним, акцию в поддержку подопечных проводит филиал фонда «Защитники Отечества» для того, чтобы оказать им необходимую социальную и юридическую помощь по месту жительства. Также на встрече проводят консультации – психологов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.



Предварительная запись не требуется.



Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону:



8 (347) 268 01 02



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