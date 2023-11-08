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Общество
8 Ноября , 14:31

Новый маршрут «Поезда помощи» для ветеранов СВО и семей погибших бойцов — Белорецк

10 ноября 2023 года «Поезд помощи» для ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов приедет в Белорецк.

Время проведения консультаций — с 11:00 до 14:00

Адрес — ул. Косоротова, 9 (Центральная библиотека)

Напомним, акцию в поддержку подопечных проводит филиал фонда «Защитники Отечества» для того, чтобы оказать им необходимую социальную и юридическую помощь по месту жительства. Также на встрече проводят консультации – психологов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Предварительная запись не требуется.

Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону:

8 (347) 268 01 02

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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