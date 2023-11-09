Какие льготные программы доступны жителям Башкортостана для покупки жилья?

Чтобы решиться на ипотеку было проще — условия кредитов стали доступнее, а ежемесячные платежи — меньше, государство запустило льготные программы. Ими могут воспользоваться как отдельные категории, например, айтишники или семьи с детьми, так и все россияне. Люди получают кредиты по сниженной ставке, остальное оплачивает государство.



Например, в Башкортостане действует ипотечно-накопительная программа «Жилстройсбережения» — уникальный и эффективный инструмент для решения жилищного вопроса.



Размер бюджетной поддержки по госпрограмме с октября 2023 года увеличили более чем в 1,5 раза https://vk.cc/cscpy5. Максимальная ежемесячная премия выросла с 3 до 5 тыс. рублей или до 60 тыс. рублей в год. Господдержка обеспечивает эффективную процентную ставку по накоплениям жителей на уровне до 20% годовых и выше. Увеличение премии касается взносов как действующих, так и новых вкладчиков программы.



Для кого действует программа «Жилстройсбережения» и как в нее вступить — рассказали здесь.



Онлайн-калькулятор накоплений и более подробные условия — на сайте жсс-рб.рф и по номеру горячей линии: 8 (347) 285 00 97.



Бесплатный сервис помощи в жилищных вопросах: спроси.дом.рф



Какие еще льготные программы доступны для покупки жилья — смотрите в карточках



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