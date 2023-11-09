На Госуслугах теперь можно проверить подлинность паспорта

Эта опция может понадобиться, когда нужно точно определить, что за человек перед вами. Например — перед сделкой или заключением договора.



Если паспорт действительный и подлинный, появится статус «действительный». А если подлинный, но просроченный, отобразится статус «недействительный», если поддельный — «данные не найдены».



Для проверки подлинности паспорта нужно открыть сервис на Госуслугах (https://vk.cc/cs79GL), ввести серию и номер паспорта, имя и фамилию, указанные в документе. Затем нажать кнопку «Продолжить».



Как воспользоваться услугой — объясняем в карточках



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