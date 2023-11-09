На выставке-форуме «Россия» в Москве проводят викторину о Башкирии

Между Башкортостаном и Самарской областью почти 500 км, а на международной выставке-форуме «Россия» стенды регионов находятся на расстоянии двух метров.

Пока посетители стенда Самарской области отдыхают в импровизированном амфитеатре, им предлагают сыграть в этно-квиз (викторину) и ответить на вопросы о Башкортостане. Участники команды, которая ответит на большее количество вопросов, получают в подарок башкирский липовый мед.

«Ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00 для посетителей стенда Самарской области на международной выставке-форуме «Россия» проходит этно-квиз дружбы народов. Стенд Башкортостана находится по соседству с нами, более того, башкиры издревле населяли земли будущей Самарской области, поэтому мы интегрировали в конкурс вопросы об этом регионе», — объяснила директор «Этно-парка дружбы народов» Самарской области Светлана Кондратьева.

Напомним, 4 ноября в Москве на ВДНХ стартовала международная выставка-форум «Россия», которая продлится до 12 апреля 2024 года. Мы подробно писали о стенде Башкирии, который целиком отпечатан на 3Д-принтере и выполнен в виде космического корабля.

Источник: газета «Республика Башкортостан»