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Общество
9 Ноября , 16:56

На выставке-форуме «Россия» в Москве проводят викторину о Башкирии

Ежедневно её проводят на стенде Самарской области.

АНО Конгресс-бюро
Фото:АНО Конгресс-бюро

Между Башкортостаном и Самарской областью почти 500 км, а на международной выставке-форуме «Россия» стенды регионов находятся на расстоянии двух метров.

Пока посетители стенда Самарской области отдыхают в импровизированном амфитеатре, им предлагают сыграть в этно-квиз (викторину) и ответить на вопросы о Башкортостане. Участники команды, которая ответит на большее количество вопросов, получают в подарок башкирский липовый мед.

«Ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00 для посетителей стенда Самарской области на международной выставке-форуме «Россия» проходит этно-квиз дружбы народов. Стенд Башкортостана находится по соседству с нами, более того, башкиры издревле населяли земли будущей Самарской области, поэтому мы интегрировали в конкурс вопросы об этом регионе», — объяснила директор «Этно-парка дружбы народов» Самарской области Светлана Кондратьева.

Напомним, 4 ноября в Москве на ВДНХ стартовала международная выставка-форум «Россия», которая продлится до 12 апреля 2024 года. Мы подробно писали о стенде Башкирии, который целиком отпечатан на 3Д-принтере и выполнен в виде космического корабля.

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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