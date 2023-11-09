Предпринимателям Уфы и Стерлитамака расскажут о франчайзинге

Для начала собственного дела необходимо понимать область бизнеса, иметь финансовое обеспечение и инвестиции, а также окружить себя единомышленниками. На интенсиве «Легкий старт бизнеса» расскажут о предпринимательстве и франчайзинге в России, о том, как начать бизнес без стартового капитала, выбрать нишу, составить бизнес — модель и пр.



Мероприятия проводятся «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и экосистемой для предпринимателей, франчайзеров и инвесторов — FranchCamp при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан и Центра «Мой бизнес».



Руководитель Центра «Мой бизнес» РБ Айгуль Хабибрахманова отметила, что обучающий курс будет полезен как начинающим предпринимателям, так и более опытным. Участники научатся оценивать франшизы, читать договоры и искать в них «красные флаги», получат опыт оценки и построения бизнес-модели, подготавливать и презентовать проект инвестору.



Стерлитамак

Время: 14 ноября с 10.00 до 18.00

Адрес: Центр «Мой бизнес», ул. Проспект Ленина, д. 14

Ссылка на регистрацию: https://leader-id.ru/events/465840



Уфа

Время: 15 ноября с 10.00 до 18.00

Адрес: Центр «Мой бизнес», ул. Мира, д. 14, 2 этаж

Ссылка на регистрацию: https://leader-id.ru/events/465823



Успей подать заявку! Количество мест ограничено.



Участие бесплатное. 18+



Больше о спикерах на сайте Центра «Мой бизнес» РБ в разделе «Мероприятия»: https://cmbrb.ru/meropriyatiya/ или по номеру горячей линии: +7 (347) 224-99-99.

Источник: «Мой бизнес» | Башкортостан