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9 Ноября , 09:58

Предпринимателям Уфы и Стерлитамака расскажут о франчайзинге

14 ноября в Стерлитамаке и 15 ноября в Уфе пройдут образовательные интенсивы по франчайзингу «Легкий старт бизнеса».

Для начала собственного дела необходимо понимать область бизнеса, иметь финансовое обеспечение и инвестиции, а также окружить себя единомышленниками. На интенсиве «Легкий старт бизнеса» расскажут о предпринимательстве и франчайзинге в России, о том, как начать бизнес без стартового капитала, выбрать нишу, составить бизнес — модель и пр.

Мероприятия проводятся «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и экосистемой для предпринимателей, франчайзеров и инвесторов — FranchCamp при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан и Центра «Мой бизнес».

Руководитель Центра «Мой бизнес» РБ Айгуль Хабибрахманова отметила, что обучающий курс будет полезен как начинающим предпринимателям, так и более опытным. Участники научатся оценивать франшизы, читать договоры и искать в них «красные флаги», получат опыт оценки и построения бизнес-модели, подготавливать и презентовать проект инвестору.

Стерлитамак
Время: 14 ноября с 10.00 до 18.00
Адрес: Центр «Мой бизнес», ул. Проспект Ленина, д. 14
Ссылка на регистрацию: https://leader-id.ru/events/465840

Уфа
Время: 15 ноября с 10.00 до 18.00
Адрес: Центр «Мой бизнес», ул. Мира, д. 14, 2 этаж
Ссылка на регистрацию: https://leader-id.ru/events/465823

Успей подать заявку! Количество мест ограничено.

Участие бесплатное. 18+

Больше о спикерах на сайте Центра «Мой бизнес» РБ в разделе «Мероприятия»: https://cmbrb.ru/meropriyatiya/ или по номеру горячей линии: +7 (347) 224-99-99.

Источник: «Мой бизнес» | Башкортостан

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