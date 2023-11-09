Проекты Башкортостана стали победителями конкурса лучших управленческих практик «Смарт Диалог».

Две управленческие практики Башкортостана вошли в число победителей конкурса «Смарт Диалог», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и АНО «Диалог Регионы». Обе – по направлению «Образование». Это предоставление сертификатов на получение мест в частных детских садах для детей от 2 месяцев до 3 лет и совершенствование системы школьного питания.

С 2019 года выдали более 2 тыс. сертификатов для детей до 3 лет

Практику выдавать сертификаты родителям детей ясельного возраста реализуют в Башкортостане с 2019 года. Пилотный проект запустили в Стерлитамаке, сейчас такие сертификаты выдают также в Уфе, Нефтекамске и Иглинском районе. Они покрывают часть ежемесячной оплаты в частном садике. По состоянию на 1 мая 2023 года выдали 2150 сертификатов.

– Проект Башкортостана дает преимущества для родителей – это получение места в частном детском саду в случае отсутствия места в муниципальном, а также экономию при оплате за частный детский сад, т.к. при получении сертификата родительская плата приравнивается к муниципальной, – рассказал министр образования и науки Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин. – В 2022 году этот проект признали одним из лучших в стране и рекомендовали для тиражирования в регионы Российской Федерации.

В рационе школьников стало больше продуктов от местных производителей

Проект по совершенствованию системы питания в школах представило Министерство торговли и услуг. В Башкортостане этой теме уделяют особое внимание, мониторингом качества питания занимаются системно.

– Мы выстроили логичную, понятную систему, удобную для детей, родителей и для операторов школьного питания, – отметил в своей публикации в соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров. – Наши меры повлияли на индустриализацию сферы школьного питания, централизацию и совершенствование технологических процессов производства продукции. Качество питания выросло, в детском рационе стало больше продуктов местных производителей.

– Мы разработали методику анализа качества питания – она позволяет дать максимально объективную оценку уровню ее организации в учреждениях социальной сферы Республики Башкортостан. Кроме того, у нас действует Управление социального питания, которое осуществляет ежедневный мониторинг фактического состояния, питания в учреждениях социальной сферы, разработку единой методологии по организации питания, – отметил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев.

По словам министра, специалисты выезжают на места планово и по обращениям граждан с проверками. В случае нарушений информация направляется в контрольные органы.

– Процент забраковки значительно снизился. Количество нареканий со стороны родительского сообщества также уменьшилось. Мы стараемся улучшить систему питания, сделать еду не только полезной, но и вкусной. Будем продолжать совершенствовать, – подчеркнул Алексей Гусев.

По данным Центра управления Республикой Башкортостан, жалоб на школьное питание в республике действительно стало значительно меньше. С 1 января по 31 мая 2023 года информсистема ЦУР «Инцидент-менеджмент» зафиксировала 108 обращений пользователей соцсетей. Для сравнения: в 2021 году их было 400, в 2022 году – 313. Если раньше такие обращения носили системный характер, то теперь это отдельные, точечные вопросы.

Лучшие управленческие практики внедрят в регионах России

Всего победителями конкурса лучших управленческих практик «Смарт Диалог» стали 11 регионов России. Они представили 13 проектов в области здравоохранения, образования и социальной политики, которые доказали свою эффективность. Номинации конкурса сформировали на основе наиболее частых обращений жителей, которые фиксируют Центры управления регионами. В целом по стране, по данным АНО «Диалог Регионы», с начала года по тематикам конкурса поступило 684 тыс. обращений – это 17 % от всех обращений россиян в интернете.

– Экспертам было непросто выбрать 13 лучших из 603 решений. Те, что вошли в число победителей, отличаются эффективностью и неординарностью подходов, – сказал заместитель операционного директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Илья Мамыкин.

– Практики, которые были отобраны экспертами, должны сделать реализацию социальных задач в регионах России эффективнее. Все практики-победители основаны на современных управленческих, цифровых и образовательных технологиях и несомненно будут представлять интерес для других регионов, – отметил директор по цифровой трансформации АНО «Диалог Регионы» Феликс Гадзаов.

Кстати, 8 ноября стартовало общественное голосование среди победителей за включение лучших практик российских регионов в каталог «Смартека» для последующего внедрения в субъектах федерации. Оно будет идти до 8 декабря 2023 года в группе «Смартеки» в социальной сети «ВКонтакте».

Проголосовать за практики можно по ссылкам:

– по теме здравоохранения https://vk.com/wall-188728057_1092

– по теме образования https://vk.com/wall-188728057_1091

– по теме социальной политики https://vk.com/wall-188728057_1093

Альфия Батырова