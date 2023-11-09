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Общество
9 Ноября , 16:23

Школьники России тестировали «Берлогу» на стенде Башкирии на выставке-форуме «Россия»

Более 500 школьников со всей России протестировали новые мобильные игры платформы «Берлога» на стенде Башкортостана на Международной выставке-форуме «Россия»

В первые три дня работы стенда Республики Башкортостан на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве уже более 500 школьников и студентов испытали новые игры «Защита пасеки» и «Академия» Национальной киберфизической платформы «Берлога».  Проект реализуется командой Агентства стратегических инициатив, АНО «Платформа НТИ», Кружкового движения Национальной технологической инициативы и Правительства Республики Башкортостан, которая выступает пилотным регионом запуска проекта. 

Помогают в изучении новой игры посетителям Выставки амбассадоры Национальной киберфизической платформы «Берлога», участники Кружкового движения НТИ, победители, призеры и финалисты Национальной технологической олимпиады.  В состав команды амбассадоров проекта вошли 4 школьника из Башкортостана. Они представляют город Стерлитамак и село Верхнеяркеево. Наставники объясняют участникам игры базовые правила, а также помогают освоить язык программирования.

— Я очень горжусь своей республикой, и тем, что именно мы являемся регионом в котором реализуются такие полезные игры. Мне нравится общаться со сверстниками из других городов России и ближнего зарубежья, которые посещают стенд Башкортостана. Им интересно узнать больше об игре, а мне интересно рассказывать им о программировании, на котором построены наши проекты «Защита пасеки» и «Академия», — рассказала Ляйля Шарипова, амбассадор проекта из села Верхнеяркеево.

Персонажи, за которых играют школьники в играх «Берлоги» — добродушные медведи с другой планеты, представители высокотехнологичной цивилизации в лице программистов, инженеров, биотехнологов и пр. — они учатся и совершают открытия, создают новые технологии и решают проблемы, любят свою Родину и готовы ее защитить. В «Берлоге» школьник может учиться языку программирования прямо в играх, получая уникальные возможности, недоступные другим игрокам, а также развивать персонажа за счет участия в реальных образовательных мероприятиях.

Напомним, «Берлога» — игровая платформа, на базе которой выпускается серия свободно распространяемых мобильных игр для школьников, объединенных общим сюжетом и посвященных направлениям развития технологического суверенитета России. В июне 2023 года вышла первая игра – «Берлога: Защита пасеки»; в октябре этого года вышла вторая ига «Берлога: Академия». Все мобильные игры можно бесплатно скачать в RuStore.

Источник: Молодёжная газета

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