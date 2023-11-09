«Служу Отечеству!» – на БСТ премьера нового проекта

Главные герои — бойцы Башкирского батальона им. М.Шаймуратова. Проект состоит из 12 коротких мини-рассказов о службе наших земляков.

Съемки были организованы во время осенней командировки сотрудников БСТ в Луганскую и Донецкую народные республики. Автор проекта — тележурналист Гузель Хамитова рассказала, что съемочная команда встречалась не только с бойцами из Башкортостана.

«Позитивный настрой, суровый мужской юмор, любовь к землякам и огромное желание помочь. Именно такими мне запомнились наши шаймуратовцы. Было приятно, что узнавали, передавали приветы родным и близким, и это — не смотря на боевые ситуации. Среди героев проекта не только жители Башкортостана, но и Удмуртии, Великого Новгорода. Уезжать от них не хотелось, ощущение того, что мы сняли на видео не всех героев, осталось,» — говорит Гузель Хамитова.

По мнению оператора ТЖК Рината Кашапова, каждый из шаймуратовцев — герой, настоящий мужчина.

«Командировка была непростой. Мы были ограничены во времени и ракурсах, но постарались максимально передать настрой наших ребят, их характер, отношение к службе, товарищам. Эти люди достойны всяческого уважения, являются примером для современников», — считает Ринат. (Кстати, Ринат Кашапов вместе с коллегами на днях стал лауреатом журналистской премии имени Ш. Худайбердина, за проект «Тамле. Мы вместе).

Проект «Служу Отечеству» будет показан в эфире БСТ и в региональных блоках канала ОТР ежедневно в информационных программах, а также в программе «Новости СВО» по субботам и воскресеньям в 9:30.