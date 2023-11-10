73% россиян предпочитают офлайн-шопинг

73% россиян предпочитают закупаться вживую, и только 19% выбирают онлайн-покупки.

Основная причина, по которой россияне покупают товары в офлайн-магазинах – недоверие качеству товаров в интернете. Так ответили 48% опрошенных. Еще 36% воспринимают выход за покупками как досуг, а 23% предпочитают живое общение с продавцами и консультантами.

Сторонники онлайн-шопинга считают, что в интернет-магазинах больше выбора товаров, чем в обычных магазинах. Так ответили 56% опрошенных. Еще 51% россиян считают, что в интернете товары стоят дешевле, а 41% ценят в интернет-магазинах удобство – не нужно далеко ходить и ездить.

Интересный факт, онлайн-магазинами чаще пользуются жители от 18 до 44 лет. А личные походы по магазинам выбирают россияне от 45 лет и старше.

Напомним, «Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.

Автор: Альфия Батырова.