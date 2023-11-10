Как оперативно получить выписку из ЕГРН?

Если выписка нужна как можно скорее — можно воспользоваться ее электронным вариантом, он будет юридически равносилен бумажной выписке.
В бумажном виде выписка готовится 3 дня, а в электронном — 15 минут. Получить ее можно на сайте Росреестра, Госуслугах и в МФЦ. При желании, выписку из Госуслуг можно распечатать и заверить в офисах МФЦ.
Для чего может потребоваться выписка из ЕГРН:
Где еще узнать общедоступные сведения об объекте недвижимости?
Сервис на сайте Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн» https://vk.cc/c6IoHM поможет уточнить общую информацию об объекте — стоит ли на учете, оформлено ли на него право собственности, кадастровая стоимость, есть или отсутствуют ли аресты.
Аналогичный функционал — у сервиса «Публичная кадастровая карта» https://vk.cc/c6OfXy. Он будет особенно полезен для получения информации о земельных участках, например — наличии границ и объектов на этих участках.
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