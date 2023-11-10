Как оперативно получить выписку из ЕГРН?

Если выписка нужна как можно скорее — можно воспользоваться ее электронным вариантом, он будет юридически равносилен бумажной выписке.

В бумажном виде выписка готовится 3 дня, а в электронном — 15 минут. Получить ее можно на сайте Росреестра, Госуслугах и в МФЦ. При желании, выписку из Госуслуг можно распечатать и заверить в офисах МФЦ.

Для чего может потребоваться выписка из ЕГРН:

восстановить документы на квартиру,

зарегистрироваться по месту жительства,

подтвердить свое право на льготы,

оформить имущественный вычет,

провести межевание земельного участка,

вступить в наследство,

получить ипотечный кредит,

приватизировать объект недвижимости,

разделить имущество,

предоставить для судебных разбирательств, касающихся квадратных метров.

Где еще узнать общедоступные сведения об объекте недвижимости?

Сервис на сайте Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн» https://vk.cc/c6IoHM поможет уточнить общую информацию об объекте — стоит ли на учете, оформлено ли на него право собственности, кадастровая стоимость, есть или отсутствуют ли аресты.

Аналогичный функционал — у сервиса «Публичная кадастровая карта» https://vk.cc/c6OfXy. Он будет особенно полезен для получения информации о земельных участках, например — наличии границ и объектов на этих участках.

Смотрите в следующем посте — список самых популярных выписок, которые можно заказать онлайн

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