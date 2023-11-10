Ректор УУНиТ Вадим Захаров рассказал о достижениях самого молодого вуза Башкирии

11 ноября 2023 года Уфимский университет науки и технологий проводит день открытых дверей для абитуриентов. Все подробности – на сайте: https://uust.ru/

УУНиТ – самый молодой вуз Башкортостана, ему исполнился год. Университет в 2022 году открыли на базе Башкирского государственного и Уфимского государственного авиационного технического университетов. О том, чего вузу удалось достичь за это время, – в прямом включении из ЦУР Башкортостана в программу «Салям» т/к БСТ ректор университета Вадим Захаров.

В этом году в университет поступило более 13 тыс. абитуриентов. Больше всего первокурсников – на направлениях в области информационных технологий, филологии, международных отношениях, юриспруденции и востоковедении.

По поручению Дмитрия Чернышенко, заместителя председателя Правительства России, Уфимский университет науки и технологий вместе с Уральским федеральным университетом создают электротехнические комплексы, которые используют в медицине, авиа- и автопромышленности.

А в декабре 2023 года современные лаборатории Уфимского университета науки и технологий откроются в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ, который сейчас активно строится. Например, один этаж полностью отдадут киберспорту и спортивному программированию. Это очень востребовано.

Все подробности – в записи эфира.