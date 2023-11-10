Стартовал третий сезон конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!»

Конкурс видео «Знаешь? Научи!» поможет школьникам со всей страны попробовать себя в роли научно-популярных блогеров и выиграть увлекательные поездки, технику и сертификаты на образовательные курсы, сообщают организаторы АНО «Национальные приоритеты».

Попробовать свои силы могут ученики 1-11 классов. Чтобы принять участие, необходимо записать научно-популярное видео и опубликовать его на сайте просветительской платформы Homo Science nauka.homo-science.ru до 5 февраля 2024 года. Как отмечают организаторы, видео не более 3 минут должно в доступной и интересной форме объяснять научную теорию, концепцию или явление.

Гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина рассказала, что в прошлом сезоне юные исследователи записали более 3,5 тысячи видеороликов по различным научным тематикам. Поскольку поддержку ребятам оказывают учителя, в Год педагога и наставника организаторы конкурса отметили их вклад в специальной номинации.

Напомним, «Знаешь? Научи!» проходит в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Источник: https://mgazeta.com/news/novosti/2023-11-10/startoval-tretiy-sezon-konkursa-detskogo-nauchno-populyarnogo-video-znaesh-nauchi-3514972