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Общество
13 Ноября , 11:21

О новой схеме мошенников — обмен старых денег на новые

После презентации новой пятитысячной банкноты жителям Башкортостана начали звонить с предложением обменять старые купюры на новые. Незнакомцы представляются сотрудниками социальных служб или Центробанка и утверждают, что старые деньги скоро «сгорят».

Так вот, звонить с таким предложением могут только мошенники.

Банк России презентовал модернизированные банкноты 16 октября 2023 года. Но в обороте эти деньги еще не появились. Настройка оборудования для приема, выдачи и других операций с банкнотами займет несколько месяцев. Поэтому если вам предлагают их уже сейчас, то это точно подделка.

«На самом деле никакого обязательного обмена нет и не будет. Деньги периодически модернизируются, и какое-то время новые образцы обращаются наряду со старыми. Замена купюр происходит естественным образом – в банках, по мере износа и обветшания старых банкнот. На это уходит несколько лет», — объясняет заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Егор Михтанюк.

Напомним, чтобы распознать фальшивку, следует проверить минимум три защитных признака. Их можно определить на просвет, на ощупь и при наклоне.

 Узнать все характеристики банкнот можно на сайте Банка России https://vk.cc/cpW94H и в мобильном приложении «Банкноты Банка России» https://vk.cc/co4mDw

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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