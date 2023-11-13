Продолжаем рассказывать о выплатах, которые могут получать мужчины с детьми

Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до трех лет



На ребенка до трех лет можно получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Для этого доход на одного члена семьи не должен превышать двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения. Выплату может получать тот родитель, на которого оформлен сертификат на маткапитал.



Больничный по уходу за ребенком



Если ребенок болеет, больничный может взять не только мама. Это может быть любой член семьи, родственник, опекун или попечитель (при этом человек должен быть трудоустроен).



Ежемесячная выплата по уходу



Одному из родителей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы может быть установлена ежемесячная выплата в размере 10 000 рублей — если он, являясь трудоспособным, не работает, а ухаживает за ребенком. Время ухода будет засчитываться в стаж в качестве нестрахового периода, за который начисляется 1,8 пенсионного коэффициента за каждый полный год ухода.



Досрочная пенсия



Право на досрочную пенсию имеет один из родителей ребенка-инвалида, который воспитывал его до достижения возраста 8 лет. Если данным правом воспользовался отец, то он сможет выйти на пенсию в 55 лет — при условии, что у него есть не менее 20 лет стажа, а правом досрочного выхода на пенсию не воспользовалась мать ребенка.



Доплата за иждивенца



Если на иждивении родителей-пенсионеров есть нетрудоспособные члены семьи (несовершеннолетний ребенок или студент очной формы обучения в возрасте до 23 лет), то одному из них положено увеличение фиксированной выплаты к пенсии. Оформить доплату за иждивенца имеет право как мать, так и отец.



Дополнительные вопросы можно задать по телефону единого контакт-центра 8 (800) 1-00000-1 или обратиться в клиентскую службу СФР, адреса указаны здесь: https://vk.cc/cseEuV



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