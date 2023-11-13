Прожиточный минимум в Башкортостане вырастет на 8,7% с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года прожиточный минимум в Башкортостане вырастет на 8,7% и составит:

на душу населения — 13 753 рубля

для трудоспособного населения — 14 991 рубль

для пенсионеров — 12 530 рублей

для детей — 13 340 рублей

На что это влияет — объяснила министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова:



«Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости — для отнесения человека к категории малоимущего. Кроме того, от прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат — с его повышением увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми».



Постановление Правительства Республики Башкортостан: https://vk.cc/cskfvs



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