Прожиточный минимум в Башкортостане вырастет на 8,7% с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года прожиточный минимум в Башкортостане вырастет на 8,7% и составит:
На что это влияет — объяснила министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова:
«Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости — для отнесения человека к категории малоимущего. Кроме того, от прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат — с его повышением увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми».
Постановление Правительства Республики Башкортостан: https://vk.cc/cskfvs
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