Владелец Lamborgini Urus заплатит самый большой транспортный налог в Республике Башкортостан

Наиболее популярным автомобилем в 2022 году среди налогоплательщиков республики был автомобиль LADA Granta. На втором месте – лидер 2021 года по популярности, автомобиль KIA RIO.

При расчете транспортного налога для автомобилей стоимостью от 3 млн до 10 млн рублей до 2022 года применялись повышенные коэффициенты, которые в настоящее время отменены.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при расчете транспортного налога за 2022 год повышающий коэффициент применяется:

− в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет;

− в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

Перечень легковых автомобилей, при налогообложении которых используются повышающие коэффициенты, ежегодно размещается на сайте Минпромторга России.

В Республике Башкортостан в 2023 году 104 дорогостоящих автомобиля стоимостью свыше 10 млн рублей подпали под исчисление налога с повышающим коэффициентом. Сумма транспортного налога за 2022 год, исчисленного с учетом повышающего коэффициента «3», составила 15.6 млн рублей.

Для сравнения, в 2022 году в республике при исчислении транспортного налога повышающие коэффициенты были применены в отношении 4 298 автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей, сумма транспортного налога составила почти 100 млн рублей.

Рейтинг самых дорогих автомобилей Республики Башкортостан, исходя из исчисленных их владельцам сумм транспортного налога за 2022 год, возглавляет Lamborgini Urus, собственник которого должен заплатить в бюджет почти 293 тыс. рублей. На втором месте – Lamborgini Huracan, владельцу которого начислено 287 тыс. транспортного налога. Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz AMG G 63, владелец которого заплатит 263 тыс. рублей транспортного налога за 2022 год.

Заплатить имущественные налоги за 2022 год необходимо не позднее 1 декабря 2023 года.

Получить налоговое уведомление и заплатить налоги не выходя из дома можно в электронном виде в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru или на портале Госуслуг.

Для получения налоговых уведомлений на портале Госуслуг необходимо направить в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме. Сделать это можно непосредственно на портале Госуслуг в разделе «Налоговые уведомления».

Получить налоговое уведомление в бумажном виде можно в любом налоговом органе или офисе МФЦ в течение 15 минут.

Источник: пресс-служба УФНС РБ