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Общество
14 Ноября , 14:22

Экспозиция Башкирии на выставке «Россия» активно привлекает внимание зрителей

Республика Башкортостан – это уже давно не только про нефть и сельское хозяйство. Прорывные технологии, инновационные исследования, авиадвигатели, дроны, вертолеты. Главный посыл экспозиции нашей республики – устремление в будущее, опираясь на опыт предыдущих поколений и рассказывая о настоящем.

АНО Конгресс-бюро
Фото:АНО Конгресс-бюро

Татьяна Печенская, гостья выставки из Мурманской области, поделилась своими впечатлениями от посещения башкирского стенда: 

– Очень ярко, красиво, бросается в глаза, я уже давно обратила внимание на вашу выставку. А народные традиции – это, что особенно близко сейчас отзывается.

Участница из Башкортостана Айзира Шайхетдинова находится здесь со дня открытия выставки. 

– Мы каждый день представляем здесь культуру Республики Башкортостан, люди подходят, фотографируются, делают много комплиментов, – рассказала она.

На днях посетила экспозицию Башкортостана и Каринэ Хабирова. Напомним главным объектом стенда нашей республики является космолет. Гостей встречают люди не только в традиционных башкирских костюмах, но и в скафандрах.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября  2023 года  по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Крупнейшая презентация нашего региона – День Республики Башкортостан состоится 3 декабря.

Выставка работает каждую неделю со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. Все мероприятия доступны бесплатно.

АНО Конгресс-бюро
АНО Конгресс-бюро
АНО Конгресс-бюро
АНО Конгресс-бюро
АНО Конгресс-бюро
АНО Конгресс-бюро
АНО Конгресс-бюро
АНО Конгресс-бюро
Фото:АНО Конгресс-бюро
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