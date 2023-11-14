Экспозиция Башкирии на выставке «Россия» активно привлекает внимание зрителей

Татьяна Печенская, гостья выставки из Мурманской области, поделилась своими впечатлениями от посещения башкирского стенда:

– Очень ярко, красиво, бросается в глаза, я уже давно обратила внимание на вашу выставку. А народные традиции – это, что особенно близко сейчас отзывается.

Участница из Башкортостана Айзира Шайхетдинова находится здесь со дня открытия выставки.

– Мы каждый день представляем здесь культуру Республики Башкортостан, люди подходят, фотографируются, делают много комплиментов, – рассказала она.

На днях посетила экспозицию Башкортостана и Каринэ Хабирова. Напомним главным объектом стенда нашей республики является космолет. Гостей встречают люди не только в традиционных башкирских костюмах, но и в скафандрах.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Крупнейшая презентация нашего региона – День Республики Башкортостан состоится 3 декабря.

Выставка работает каждую неделю со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. Все мероприятия доступны бесплатно.