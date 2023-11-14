Жители Башкортостана могут записаться к врачу через госпаблики медучреждений

В официальных сообществах больниц и поликлиник Башкортостана можно записать себя, ребенка и другого человека к врачу, проверить данные полиса ОМС и информацию о записях на прием, отменить или добавить талон в календарь.



Для этого нужно:



1 – войти в ВК через смартфон

2 – перейти в официальный паблик медучреждения

3 – выбрать виджет «Запись к врачу»

4 – авторизоваться



Напомним, записать ребенка в кружок или секцию теперь тоже можно через госпаблики школ и детсадов



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