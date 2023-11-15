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Общество
15 Ноября , 11:50

Как помочь ребёнку справиться с травлей в интернете

«Кому нужны твои глупые посты», «У тебя нет друзей», «С твоим лицом лучше не вести соцсети» — травля в интернете, к сожалению, не редкость в наше время.

Труднее всего с ней справляться детям и подросткам — они ранимы и впечатлительны. Из-за обидных высказываний или угроз у ребёнка может упасть самооценка и ухудшиться успеваемость. Поэтому как никогда важна поддержка родителей.

Рассказываем, что можно сделать, если вашего ребёнка травят в интернете или он сам обижает других. Листайте карточки 

А ещё у Минцифры есть полезный сайт кибер-буллинг.рф для помощи детям и подросткам в такой ситуации. Здесь же можно узнать, как мошенники крадут данные, научиться распознавать аферистов и создавать сложные пароли

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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