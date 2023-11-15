Как помочь ребёнку справиться с травлей в интернете

Труднее всего с ней справляться детям и подросткам — они ранимы и впечатлительны. Из-за обидных высказываний или угроз у ребёнка может упасть самооценка и ухудшиться успеваемость. Поэтому как никогда важна поддержка родителей.



Рассказываем, что можно сделать, если вашего ребёнка травят в интернете или он сам обижает других. Листайте карточки



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