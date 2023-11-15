В Башкирии поддержали сбор средств для населения сектора Газа

По состоянию на 13 ноября на счет поступили пожертвования в размере 1 048 943 рубля, собрано 23 тонны гуманитарного груза: медикаменты, продукты долгого хранения, средства гигиены, бытовая химия и одежда. Для сортировки груза и формирования «паллет» привлечены волонтеры ЦДУМ России и ДУМ РБ.

Для сбора финансовой помощи открыт отдельный единый счет для сбора средств в БФ «Иман-Башкортостан» (40703 810 8 0600 0003627).

ЦДУМ и ДУМ РБ через свои информационные ресурсы, социальные сети и телеграмм-каналы объявили о сборе финансовой и гуманитарной помощи с публикацией реквизитов счета в БФ «Иман-Башкортостан». Также соответствующие объявления были сделаны 10 ноября на пятничных проповедях в мечетях республики. О начале сбора гуманитарной помощи газета «Республика Башкортостан» сообщало 9 ноября.

Кроме того, осуществляется сбор материальной помощи в мечетях и мусульманских учебных заведениях республики, который доставляется в Единый республиканский логистический центр по сбору гуманитарной помощи на базе ООО МТК «Башсельхозтехника РБ».

Дальнейшая логистика доставки гуманитарной помощи определена через Госкомитет РБ по ЧС, автомобильным транспортом в логистический центр г. Москвы. Далее — авиасообщением, воздушным транспортом МЧС России в Египет, в город Каир.

Источник: газета «Республика Башкортостан»