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15 Ноября , 09:46

В Башкирии проходит конкурс к 30-летию Конституции России

Башкирия стала частью Всероссийского онлайн-конкурса «30 лет Конституции России - проверь себя!» Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

сайт конкурса «30 лет Конституции России - проверь себя!»
Фото:сайт конкурса «30 лет Конституции России - проверь себя!»

12 декабря 2023 года будет отмечаться 30-летие со дня принятия Конституции Российской Федерации. В эти дни по всей России проходит онлайн-конкурс на знание Конституции России. Как сообщала газета «Республика Башкортостан», в нём могут принять все желающие.

Партией «Единая Россия» запущен специальный мобилизационный проект «30-летие Конституции Российской Федерации», в рамках которого на сайте https://constitution.er.ru запущен Всероссийский онлайн-конкурс, который представляет собой тест из 10 вопросов на знание основ Конституции. Конкурс завершится 25 ноября, награждение победителей состоится в декабре 2023 года.

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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