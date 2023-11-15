В Башкирии проходит конкурс к 30-летию Конституции России

12 декабря 2023 года будет отмечаться 30-летие со дня принятия Конституции Российской Федерации. В эти дни по всей России проходит онлайн-конкурс на знание Конституции России. Как сообщала газета «Республика Башкортостан», в нём могут принять все желающие.

Партией «Единая Россия» запущен специальный мобилизационный проект «30-летие Конституции Российской Федерации», в рамках которого на сайте https://constitution.er.ru запущен Всероссийский онлайн-конкурс, который представляет собой тест из 10 вопросов на знание основ Конституции. Конкурс завершится 25 ноября, награждение победителей состоится в декабре 2023 года.

Источник: газета «Республика Башкортостан»