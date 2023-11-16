Болезнь — не сахар

Сахарный диабет — хроническое заболевание, которое возникает в связи с тем, что в организме перестает усваиваться сахар и его концентрация в крови многократно вырастает. Длительное повышение уровня глюкозы в крови грозит нарушением зрения, функций почек, нервной и сердечно-сосудистой систем.

При диабете первого типа повреждаются клетки поджелудочной железы, производящие гормон инсулин, который отвечает за превращение глюкозы в энергию. Возникает абсолютный дефицит инсулина, и поступающая с пищей глюкоза не может расходоваться организмом. Диабет первого типа проявляется обычно в раннем и молодом возрасте. При диабете второго типа, на долю которого приходится 85-90% случаев заболевания, инсулин вырабатывается, но мышечная ткань человека не способна его использовать.

— Заболеваемость увеличивается с каждым годом, диабет молодеет, — рассказала врач-эндокринолог Гузель Каримова. — Особенно выросло число таких пациентов во время пандемии коронавируса. Выявлению новых случаев заболевания активно способствует диспансеризация в поликлиниках и медосмотры на работе.

Эндокринолог рассказала: классические симптомы диабета — сухость во рту, жажда и частые позывы на мочеиспускание. Возможны также кожный зуд, снижение веса, слабость, потливость, повышенная утомляемость.

— При появлении подобных симптомов следует обратиться к врачу, — объяснила специалист. — Если будет обнаружено незначительное повышение сахара крови, то первые назначения при втором типе диабета может сделать терапевт: диета, таблетки. В запущенной стадии, а также при диабете первого типа необходимы уколы инсулина, дозировку и схему его приема назначает эндокринолог.

Кто входит в группу риска по диабету второго типа? Люди с лишним весом, страдающие гипертонической болезнью, перенесшие недавно инфаркты, инсульты, серьезные сосудистые заболевания. Отсюда следуют и меры профилактики: контроль веса и давления, здоровое питание и достаточная физическая активность. Врач также отметила: существует такое понятие, как гестационный диабет — это повышение сахара крови во время беременности. Такие женщины в дальнейшем нуждаются в наблюдении и самоконтроле. Фактором риска развития диабета и для матери, и для ребенка также является рождение ребенка весом более пяти килограммов.

— Кроме первого и второго типа, существуют искусственно вызванные типы диабета, — добавила Гузель Каримова. — Например, длительный прием глюкокортикостероидов способствует повышению сахара крови. Такие препараты могут назначаться при ревматоидном артрите, астме. А еще бывает диабет, возникший после операции или серьезного заболевания поджелудочной железы, в результате которых удаляются или повреждаются клетки, производящие инсулин. Такие пациенты тоже получают инсулинотерапию.

Фото из личного архива Гузель Каримовой.

Автор: Жанна МИРОНОВА.

Источник: https://resbash.ru/articles/zdorove/2023-11-16/bolezn-ne-sahar-3523699